Geistesblitz aus dem Hause Burger King – FC Stevenage wird weltberühmt

Burger King macht einen englischen Viertligisten zu einem der meistgespielten Teams in FIFA 20 © Stevenage FC / Burger King

Der FC Stevenage dürfte nur einem eingefleischten Fußballfan etwas sagen. Tatsächlich aber gehört die Mannschaft dank Burger King zu den meistgespielten Teams in FIFA 20.

In der EFL League Two, der vierthöchsten Spielklasse im vereinigten Königreich, ist die Mannschaft keineswegs als Talentschmiede angesehen. Doch 2019 wurde ein großer Name mit ins Boot geholt, Burger King, eine der größten Fast-Food-Franchises der Welt.