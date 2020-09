Tottenham Hotspur: Coach José Mourinho fallen zu kleine Tore auf

Tor zu klein! So erlebte Mourinho die verrückte Auswärts-Panne

Tottenham Hotspur setzt sich in der Europa-League-Qualifikation gegen FK Shkendija durch. Dabei verlief das Aufwärmen äußerst kurios.

Der Coach von Tottenham Hotspur stellte sich auf die Linie und streckte seine Hand nach oben. Ihm fiel sofort auf: Das Tor, das in der Qualifikation zur Europa League eingesetzt werden sollte, war zu klein.

Immerhin kam der Portugiese mit einer Größe von 1,76 Metern fast an die Latte.

Die Statuten der FIFA besagen, dass Tore mindestens 2,44 Meter hoch sein müssen. In der Tose Proeski Arena in Skopje, in der die Spurs einen 3:1-Sieg gegen KF Shkendija aus Nordmazedonien errangen, fand sich die Querlatte aber nicht auf dieser Höhe wieder. Die Delegierten der UEFA hätten genau nachgemessen und bestätigt, dass fünf Zentimeter fehlten.