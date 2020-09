Corona-Ausbruch: Flamengo gehen die Stars aus

Flamengo befindet sich in einem Corona-Chaos. 16 Spieler, darunter Diego, sind infiziert. Das Ligaspiel am Wochenende darf der Klub wohl trotzdem nicht verlegen.

Nach einer Videokonferenz mit den Profiklubs legte der Verband am Donnerstag fest: Stehen 13 gesunde Spieler mit negativem Coronavirus-Test zur Verfügung, findet die Partie statt. Am Abend schickte die CBF Flamengo deshalb ein Fax: "Leider müssen wir mitteilen, dass die Verlegung der Begegnung nicht möglich ist."

Gegner Palmeiras will unbedingt spielen

Dass die damit verbliebenen zwölf Spieler mit den Infizierten bis zuletzt in engem Kontakt standen und damit auch eine Ansteckungsgefahr einhergeht, ignoriert aber auch der Gegner. Ebenfalls am Donnerstag bekräftigten die Palmeiras-Spieler in einem Kommunique: "Wir verspüren im Zusammenhang mit der angesprochenen Partie in keiner Weise irgendeine Gefahr für unsere Gesundheit."