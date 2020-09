VfL Wolfsburg: Josip Brekalo und Maxence Lacroix drohen auszufallen

Wölfe in den Playoffs: Genialer Eckball lässt den VfL jubeln

Der VfL Wolfsburg bangt vor dem zweiten Spieltag in der Bundesliga um zwei wichtige Stammspieler. "Es wird sehr knapp", sagt Trainer Oliver Glasner.

Der VfL Wolfsburg muss beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag (Bundesliga, SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg, So. ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) beim SC Freiburg möglicherweise auf seine Stammspieler Maxence Lacroix und Josip Brekalo verzichten.