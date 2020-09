NBA, Playoffs: Los Angeles Lakers schlagen Denver Nuggets, Davis stark

Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James machen in den NBA-Playoffs einen großen Schritt in Richtung Finals. Gegen die Nuggets gelingt ein knapper Sieg.

In den NBA-Playoffs feierte das Team um Superstar LeBron James in Spiel vier der Western Conference Finals einen 114:108-Sieg gegen die Denver Nuggets und liegt damit in der Serie mit 3:1 in Führung. (Spielplan der NBA-Playoffs)