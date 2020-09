Basketball, BBL: Bayern München schlägt Bamberg klar, Trinchieri fliegt

Andrea Trinchieri erlebte den Sieg gegen Bamberg nicht mehr an der Seitenlinie © Imago

Bayerns Basketballer befinden sich in guter Frühform. Gegen Bamberg feiern die Münchner einen klaren Sieg. Ihr Coach aber kassiert gegen den Ex-Klub zwei Technische Fouls.

Noch befinden sich die Teams der easycredit BBL in der Saisonvorbereitung.

Das bedeutet aber nicht, dass es in den Spielen noch nicht heiß her geht. Das Spiel zwischen dem FC Bayern Basketball und Brose Bamberg hatte es schon rein personell in sich.