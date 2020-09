Formel 1: Fernando Alonso spricht über die Gründe seines Comebacks

In der nächsten Saison gibt Fernando Alonso sein Comeback in der Formel 1. Dass das neue Reglement erst 2022 eingeführt wird, lässt ihn kurz zweifeln.

Denn der Spanier wird 2021 sein Comeback für Renault geben, an das seit seinem Rückzug aus der Königsklasse vor zwei Jahren nur wenige Beobachter geglaubt haben.

Nachdem er in seiner zweijährigen Auszeit Le Mans zweimal und die Langstrecken-WM einmal gewinnen konnte, sei es nun an der Zeit, wieder in die Formel 1 zurückzukehren.