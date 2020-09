2. Liga: Osnabrück - Hannover & Aue - Fürth LIVE im TV, Stream & Ticker

Am Freitag steigt der Auftakt zum zweiten Spieltag der 2. Bundesliga. Hannover muss erstmals auswärts ran, Erzgebirge Aue will den Rückenwind nutzen.

Weiter geht es in der 2. Bundesliga: Nach dem Saisonauftakt am vergangenen Wochenende finden am Freitag die ersten beiden Partien des 2. Spieltags statt.

Aufstiegsaspirant Hannover 96 bekommt es dabei auswärts mit dem VfL Osnabrück zu tun. ( 2. Bundesliga: VfL Osnabrück - Hannover 96 am Freitag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) Die 96er waren mit einem 2:0-Sieg gegen den Karlsruher SC in die Spielzeit gestartet und haben damit gleich ihre Ambitionen untermauert.

Aue misst sich mit Fürth

"In der 2. Liga ist kein Spiel einfach. Wir wissen, dass wir der Favorit sind, das nehmen wir an, so viel Selbstvertrauen haben wir. Aber das ändert nichts an dem: Wenn der Schiri anpfeift, dann müssen wir da sein", warnte Kocak seine Mannschaft, Osnabrück nicht zu unterschätzen.