Hertha BSC - Eintracht Frankfurt: LIVE im TV, Livestream, Liveticker

Hertha BSC im Umbruch: So will Labbadia mit Berlin jetzt zum Top-Team werden

Am Freitagabend trifft die Hertha zum Auftakt des zweiten Spieltags in ihrem ersten Heimspiel der Saison auf Eintracht Frankfurt ( Hertha BSC - Eintracht Frankfurt im SPORT1 -LIVETICKER ).

Hertha - Frankfurt: Hütter deutet personelle Veränderungen an

Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende schließt Frankfurt-Coach Adolf Hütter personelle Veränderungen nicht aus. "Ich habe beim vergangenen Spiel und in dieser Trainingswoche viele Eindrücke von meinen Spielern gesammelt. Es kann natürlich vorkommen, dass wir die eine oder andere Veränderung vornehmen. Letztendlich will ich immer eine Elf aufstellen, die gewinnen kann. Es geht immer um Leistung", sagte der Österreicher auf der Abschlusskonferenz.

Hertha - Frankfurt: Córdoba oder Piatek - Wer stürmt neben Lukebakio?

Trotz des geglückten Saisonstarts sowie den Verpflichtungen zahlreicher Stars in den vergangenen 12 Monaten will Labbadia nichts von einer Favoritenrolle wissen. "Die Eintracht stand in den letzten Jahren zweimal im Pokalfinale und einmal im Europa-League-Halbfinale. Sie hat sich in den letzten Jahren sehr stabil gezeigt und die Abgänge in der Offensive im Vorjahr gut kompensiert. Wir sind noch im Aufbau. Wir haben den Weg noch vor uns, den die Eintracht schon gegangen ist", erklärte der Hertha-Coach.