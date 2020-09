Handball Champions League: THW Kiel unterliegt HBC Nantes bei Fan-Rückkehr

Da durften die Fans endlich wieder Handball in der Halle verfolgen - wurden jedoch sportlich enttäuscht. Der THW Kiel verliert in der Königsklasse gegen Nantes.

1532 Zuschauer verfolgten die Partie in der Kieler Arena - bei gebotenem Abstand und mit FFP-2-Masken. Doch der THW tat sich eine Woche nach dem 31:21-Auftaktsieg bei RK Zagreb immens schwer gegen den abgezockten französischen Vizemeister. Offensiv fanden die zu statischen Kieler selten gute Lösungen, oftmals haperte es an der Abstimmung.

Schon in zwei Tagen sind die Kieler wieder gefordert. Im Supercup in Düsseldorf treffen sie am Samstag (20.30 Uhr) auf den Nordrivalen SG Flensburg-Handewitt.