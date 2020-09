Europa League Qualifikation: VfL Wolfsburg - Desna Tschernihiw 2:0

Nur noch ein Sieg trennt den VfL Wolfsburg von der Gruppenphase der Europa League. Die Niedersachsen setzten sich in der vorletzten Qualifikationsrunde gegen FK Desna Tschernihiw aus der Ukraine mit 2:0 (1:0) durch und müssen nun am 1. Oktober die letzte Hürde überspringen.

Dennoch waren die Platzherren von Beginn an auch ohne die Unterstützung von Zuschauern in der AOK-Arena das technisch und taktisch bessere Team.

Schon in der ersten Halbzeit verpassten die Norddeutschen mehrfach eine Vorentscheidung. So wurde in der vierten Minute ein Schuss von Omar Marmoush zur Ecke abgefälscht, Mittelfeldspieler Xaver Schlager köpfte in der 44. Minute knapp über die Querlatte.