Supercup: Stimmen nach FC Bayern gegen FC Sevilla

Javi Martínez erzielt in der Verlängerung das entscheidende Tor zum Sieg im Supercup. Während der Baske bescheiden bleibt, zollen ihm Trainer und Kameraden viel Lob.

Held der Partie war Javi Martínez, der mit seinem Siegtreffer in der 104. Minute per Kopf den Triumph der Münchner ermöglichte.

... über Javi Martínez: "Es ist eine absolut schöne Geschichte. Als ich am Mittwoch gelesen habe, dass er nicht mit nach Budapest fliegt, ist es umso schöner, dass er hier getroffen hat."

... über das Spiel: "Die ersten 15 Minuten haben wir gebraucht, um ins Spiel reinzukommen. Aber die Mannschaft hat sich dagegen gestemmt und sich am Ende belohnt. Vielen hat es zum Schluss weh getan, aber sie haben durchgehalten."

... über Manuel Neuer: „Er ist der weltbeste Torhüter. Das hat er heute wieder gezeigt. Vor allem in Spielen in denen es um was geht, zeigt sich seine Klasse.”