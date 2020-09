ADAC Formel 4 auf dem Nürburgring: 1. Rennen am Freitag LIVE im Stream

Jonny Edgar führt die Gesamtwertung der ADAC Formel 4 an © ADAC Motorsport

Am Freitag steigt das erste Rennen des Wochenendes der ADAC Formel 4 am Nürburgring. SPORT1 überträgt den Lauf ab 15 Uhr im LIVESTREAM.

Premiere für die Motorsport-Stars von morgen! Erstmals findet Rennen der ADAC Formel 4 im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring statt.

Am Freitag steht bereits der erste Lauf an. Um 15 Uhr kämpfen die Nachwuchsfahrer um Punkte für die Gesamtwertung. (ADAC Formel 4: Erstes Rennen auf dem Nürburgring am Freitag ab 15 Uhr im LIVESTREAM)