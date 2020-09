FC Bayern in Einzelkritik: Alaba patzt, Neuer überragend

Der FC Bayern gewinnt in einem emotionalen Spiel den UEFA Supercup 2020. David Alaba verursacht einen Elfmeter. Die Bayern-Spieler in der Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Bei der 1:0-Führung durch Ocampos, per Elfmeter links unten, entschied er sich für die falsche Ecke. Nach der Halbzeit wurde er von Süle geprüft, aber wehrte sicher ab. Wichtig, wie er einen hohen gefährlichen Ball per Volleyschuss klärte (81.). Überragend, wie er mit viel Ruhe und der rechten Hand im Eins gegen Eins gegen En-Nesyri hielt (87). Wenig später fälschte er dessen nächste Chance an den linken Pfosten ab und war beim Abpraller auch reaktionsschnell. SPORT1-Note: 1,5

Alaba verschuldet Elfer und patzt später erneut

DAVID ALABA (bis 112.): Der Österreicher verschuldete die Elfmeter-Führung der Spanier, weil er gegen Rakitic im Fünfmeterraum zu ungestüm vorging (10.). Der Kroate nahm den Kontakt gerne an. Ein Strafstoß, den man geben kann, aber nicht muss. Nach seinem Querschläger vor dem gegnerischen Strafraum konterte Sevilla fast zum 2:1, aber Neuer hielt Weltklasse (87.). In der Verlängerung bügelte der Keeper Alabas nächsten Lapsus aus, als sich En-Nesyri im Strafraum gegen ihn durchsetzte. Dass 2:1 leitete Alaba aber mit einem Volleyschuss nach einer Ecke ein. Den abgeklatschten Ball von Bono köpfte Martínez überlegt ein (104.). SPORT1-Note: 4,5

NIKLAS SÜLE: Der Abwehr-Hüne erhielt wieder den Vorzug vor Boateng. In der Innenverteidigung hatte er oft mit dem bulligen de Jong zu tun. Gegen den Ex-Gladbacher kam er vor dem 1:0 zu spät, als der Niederländer auf Rakitic ablegen konnte. Kurz vor der Halbzeit rutschte ihm eine Flanke durch, doch er konnte noch rechtzeitig vor dem überraschen Rakitic klären (44.). In der Verlängerung ließ er Jordan zu leicht passieren, konnte seinen Fehler aber wieder selbst ausbügeln (91.). Wirkte dennoch viel sicherer als Alaba. SPORT1-Note: 3,5

LEON GORETZKA (bis 99.): Mit seiner Präsenz im Mittelfeld war er einer der besten Spieler auf dem Platz. Goretzka war fast überall zu finden, bestach auch mit guten Balleroberungen am Boden und in der Luft. Das 1:1 erzielte er nach Lewandowski-Ablage überlegt mit der Innenseite ins linke Eck (32.). SPORT1-Note: 2

Gnabry und Sané bleiben blass

SERGE GNABRY: Seine Topform konnte Gnabry gegen die robusten Spanier diesmal nicht unter Beweis stellen. In der Defensive hielt Sevilla die Räume eng, was das Spiel von Gnabry deutlich erschwerte. Dennoch war er aktiver als Sané. Prüfte Bono mit einem Rechtsschuss als er von links nach innen zog und aus 16 Metern abzog (58.). SPORT1-Note: 4

ROBERT LEWANDOWSKI: Der Torjäger spielte mal wieder enorm mannschaftsdienlich und setzte in der Offensive immer wieder seine besser postierten Mitspieler ein. In der 30. Minute vergab er mit einem angedeuteten Lupfer etwas fahrlässig eine Großchance. Wenig später legte er überragend auf Goretzka zum 1:1 ab (33.). Ein Treffer wurde ihm wegen einer Abseitsstellung aberkannt (51.). In der 121. Minute versuchte er es wieder mit einem Lupfer. Der Ball rutschte ihm in Bedrängnis aber über den Fuß. SPORT1-Note: 2,5