Tennis, French Open in Paris - Auslosung: Zverev & Kerber mit leichten Losen

Alexander Zverev scheiterte 2019 in Paris im Viertelfinale an Novak Djokovic © Getty Images

Alexander Zverev und Angelique Kerber bekommen zum Auftakt der French Open lösbare Gegner zugelost. Zwei deutsche Spielerinnen könnten in der 2. Runde aufeinander treffen.

Nicht einmal zwei Wochen nach seiner dramatischen Final-Niederlage bei den US Open gegen Dominik Thiem steht für Alexander Zverev das nächste Grand-Slam-Turnier an.

Bei den French Open in Paris trifft der Hamburger in der ersten Runde auf Dennis Novak, den österreichischen Landsmann seines Final-Bezwingers aus New York.