MotoGP: Valentino Rossi wechselt vom Yamaha-Werksteam zu Petronas

Der berühmteste Motoradrennfahrer der Geschichte setzt seine Karriere in der MotoGP fort, geht 2021 allerdings für ein anderes Team auf Punktejagd.

Der italienische Motorrad-Superstar Valentino Rossi setzt seine imponierende Karriere fort und wechselt dafür im kommenden Jahr vom Yamaha-Werksteam zu Petronas. Sein neues Engagement beim Yamaha-Kundenteam verkündete der 41-Jährige am Donnerstag.

"Der Vertrag ist fertig, und ich werde ihn unterzeichnen. Am Wochenende wird es bekanntgegeben", erklärte der neunmalige Weltmeister in einem Interview mit Sky Italia vor Beginn des Trainings zum Großen Preis von Katalonien in Barcelona.