Formel 1: Lewis Hamilton und Sebastian Vettel über Schumacher-Rekord

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kann seine nächste Bestmarke offenbar selbst nicht so recht einordnen. "Ich weiß nicht genau, was es mir bedeutet, es passieren gerade so viele andere Sachen auf der Welt", antwortete der Brite am Donnerstag in Sotschi (Formel 1: Großer Preis von Russland am Sonntag ab 13.10 Uhr im LIVETICKER) auf die Frage nach dem Schumacher-Rekord von 91 Grand-Prix-Siegen, den er mit einem Erfolg in Russland egalisieren kann.