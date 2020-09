DFB-Sportgericht reduziert Strafe für HSV-Spieler Toni Leistner

Eklat! HSV-Star geht Fan an den Kragen

Leistner-Urteil soll abschreckende Wirkung haben

Nach der Verhandlung am Donnerstag sprach das Sportgericht Leistner zwar ebenfalls einer Tätlichkeit gegen einen Zuschauer nach vorangegangener sportwidriger Handlung sowie eines Verstoßes gegen das DFB/DFL-Hygienekonzept schuldig.

"Normalerweise werden Übergriffe von Spielern auf Zuschauer härter bestraft. In diesem Fall griffen aber einige Milderungsgründe, vor allem die Tatsache, dass der Spieler bisher sportgerichtlich nicht in Erscheinung getreten ist und er in hohem Maße provoziert wurde beziehungsweise glaubte, provoziert worden zu sein. Für eine noch deutlichere Reduzierung der Strafe blieb kein Raum, weil von dem Urteil auch eine abschreckende Wirkung ausgehen muss", erklärte der Sportgerichts-Vorsitzende Hans E. Lorenz zur Urteilsfindung.