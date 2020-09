Zlatan Ibrahimovic: Milan-Star positiv auf Corona getestet

Zlatan Ibrahimovic hat sich laut Angaben seines Vereins AC Mailand mit dem Corona-Virus infiziert. Dabei war der 38-Jährige gerade in bestechender Form.

Am Montag schnürte er beim Auftakt gegen Bologna noch einen Doppelpack. Am Donnerstagabend hätte der 38-Jährige eigentlich mithelfen sollen, die nächste Runde der Europa-League-Qualifikation zu erreichen. Doch jetzt geht es für den Schweden erstmal in Quarantäne.