Formel 1: Sergio Perez über Nachfolger Vettel: "Ich hasse Sebastian"

Sergio Perez schockt bei der offiziellen Pressekonferenz vor dem Rennen in Sotschi die Zuhörer. Seine Aussage über Sebastian Vettel klärt er schnell auf.

"Ja klar, ich hasse Sebastian", antwortete der Mexikaner im Rahmen der offiziellen Formel-1-Presserunde am Donnerstag in Sotschi auf die Frage, ob er sauer auf Vettel sei, da dieser in der nächsten Saison sein Cockpit bei Aston Martin übernehmen wird.