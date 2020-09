Mainz 05: Achim Beierlorzer nach Szalai-Eklat in der Kritik

C. Michel

Die Causa Adam Szalai hat die Welt von Mainz 05 erschüttert. Die Profis haben ein Statement gesetzt, Trainer Achim Beierlorzer hat so keine Zukunft mehr beim FSV..

Statt sich erstmals wieder über rund 3.000 Fans gegen den VfB Stuttgart zu freuen, stand nur ein Thema im Mittelpunkt: Der Spielerstreik! Am Mittwochnachmittag haben sich die Spieler des FSV Mainz 05 mit ihrem suspendierten Mitspieler Adam Szalai solidarisiert und sind nicht auf den Trainingsplatz gegangen.

Beierlorzer ist endgültig angezählt

Eine schnelle Rückkehr in den Alltag wird es bei den Rheinhessen nicht geben können, auch ein Gespräch mit dem Mannschaftsrat kann die entstandenen Risse nicht auf Anhieb kitten. Tollhaus statt Wagenburgmentalität in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz.

Der für ein familiäres Umfeld bekannte Klub befindet sich nun zum Saisonstart in einer veritablen Krise, viele Probleme im gesamten Gefüge liegen nun öffentlich auf dem Tisch.

Da ist vor allem die Rolle von Trainer Achim Beierlorzer. Rein sportlich ist die Entscheidung gegen Szalai auf den allerersten Blick nicht zu kritisieren. Es gehe darum, andere und jüngere Spieler zu fördern - so weit, so gut. Im Widerspruch dazu steht dann aber die Tatsache, dass der 32-Jährige in der ersten DFB-Pokal-Runde als Joker noch wichtig war.