Boxen in München: Muhammad Ali, Klitschko, Maske - nun WBSS Wie Ali in München Geschichte machte

Ali am Boden: Tyson dominiert Finale

T. Drews

Das Finale der WBSS um die Muhammad Ali Trophy im Cruisergewicht naht. Am Schauplatz München machte auch das Idol Station - und nicht nur er.

Eigentlich war der Kampf von Mairis Briedis gegen Yuniel Dorticos für die größte Sporthalle im lettischen Riga vorgesehen.

Eigentlich würden also mindestens 10.000 Zuschauer ihren Boxhelden Briedis frenetisch unterstützen, damit dieser mit der lautstarken Unterstützung das Finale der WBSS (World Boxing Super Series) im Cruisergewicht gewinnen kann. Eigentlich war alles vorbereitet für den Kampf um die Muhammad Ali Trophy im Frühjahr 2020. Dann machte die Ausbreitung des Virus Covid-19 diesen Planungen einen dicken Strich durch die Rechnung.

Nun kommt also München in den Genuss, einen der spektakulärsten Fights des Jahres ausrichten zu können, in dem auch Dorticos Weltmeister-Titel des Verbands IBF auf dem Spiel steht. Ohne Zuschauer, in einem TV-Studio, unter strengen Hygieneregeln.

Muhammad Ali und Henry Maske machten es vor

München war in der Vergangenheit schon häufiger Austragungsort von besonderen Kämpfen: Die lange Tradition vom bezahlten Faustkampf reicht bis zum 19. September 1920 zurück. Damals gab es drei Kämpfe im Zirkus Krone, der Lokalmatador Joe Hammer gab sein Debüt und Karl Schiemann sowie Hans Hirschberger sorgten für den entsprechenden Rahmen. In den rund 100 Jahren zwischen der ersten Veranstaltung und dem WBSS-Finale ist auch boxerisch einiges passiert in der bayrischen Landeshauptstadt.

Muhammad Ali boxte 1976 hier und verteidigte seinen WM-Titel im Schwergewicht problemlos gegen den Engländer Richard Dunn, schlug ihn in Runde fünf k.o.

Henry Maske feierte hier nach seinem umstrittensten Sieg gegen Graciano Rocchigiani einen klaren und ungefährdeten Sieg im Rückkampf. Der "Gentleman" beendete hier auch im November 1996 seine Karriere mit einer schmerzlichen Punktniederlage gegen den US-Amerikaner Virgil Hill. Eine Niederlage, die Maske auch in der Boxrente keine Ruhe ließ und somit 2007 zu einem umjubelten Comeback für einen Kampf führte: das Rematch gegen Hill.

Maske gewann deutlich nach Punkten, schrieb einmal mehr Boxgeschichte.

Er machte das Boxen in Deutschland populär, war Olympiasieger und Weltmeister. Inzwischen ist Henry Maske (l.) 50 Jahre alt. SPORT1 blickt angesichts des Geburtstags zurück auf seine Karriere mit vielen Höhepunkten und einer bitteren Niederlage © Getty Images Nach seinem letzten Boxkampf 2007 lässt sich Maske in Siegerpose feiern. Schon in seiner Amateurkarriere hat er reichlich Grund zum Jubeln. Im Mittelgewicht und später im Halbschwergewicht ist Maske das Maß aller Dinge. Seine Bilanz: 163 Siege bei 18 Niederlagen. Neben je drei Titeln bei den Meisterschaften auf deutscher und europäischer Ebene krönt er sich auch einmal zum Weltmeister © Getty Images Der Höhepunkt von Maskes Amateurkarriere ist der Olympiasieg 1988 in Seoul. 1990 wechselt der Brandenburger ins Profilager und erobert 1993 den IBF-Weltmeister-Gürtel von "Prince" Charles Williams © imago Zehn Mal verteidigt er seinen Titel, unter anderem am 27. Mai 1995 gegen seinen Landsmann Graciano "Rocky" Rocchigiani. Der Fight wird zum Duell Ost gegen West hochstilisiert, der Kampftitel lautet "Eine Frage der Ehre" © imago Anzeige Maskes Mantel ist schon mal der erste Höhepunkt, was danach kommt, steht dem in nichts nach. In einem dramatischen Kampf siegt er umstritten nach Punkten. Rocchigiani hat den am Ende schwer angeschlagenen Maske zweimal am Rande der Niederlage © imago Ein halbes Jahr später kommt es zum Rückkampf, den Maske (l.) diesmal deutlich nach Punkten gewinnt. "Rocky" erklärt die Niederlage später mit einem Bandscheibenvorfall © Getty Images Der Tiefpunkt seiner Karriere: Am 23. November 1996 verliert "Sir Henry" seinen IBF-Titel an Virgil Hill. Es ist die einzige Niederlage in seiner Profikarriere nach zuvor 30 Siegen © Getty Images Das Urteil nach dem ausgeglichen Kampf ist stark umstritten. Maske (l.) hatte im Vorfeld sein Karriereende nach dem Fight angekündigt und vermutet deshalb Schiebung © Getty Images Anzeige 3748 Tage, also rund zehn Jahre später, feiert der "Gentleman-Boxer" als 43-Jähriger am 31. März 2007 sein Comeback. Nur 25 Prozent der Deutschen trauen ihm die Revanche gegen Hill (sitzend) zu © Getty Images Aber Maske (l., neben seinem langjährigen Trainer Manfred Wolke) trotzt der Kritik und Sorge einiger Experten und gewinnt den Kampf überlegen nach Punkten. Fast 16 Millionen Zuschauer verfolgen den Schlagabtausch im Fernsehen. Im Anschluss verkündet Maske nach 31 Siegen aus 32 Profikämpfen sein endgültiges Karriereende © Getty Images Maskes größte Stärke ist seine Besonnenheit. Er lässt sich vor dem Fight auf keine verbalen Scharmützel ein sondern liefert stets die Antwort im Ring. Sein Kampfstil entspricht der "Frankfurter Schule" seines Coaches Wolke. Dabei soll ein offener Schlagabtausch vermieden werden © Getty Images Maske setzt auf die Kontertaktik und agiert als rationaler Ringstratege. Das wird als feige kritisiert, zahlt sich aber aus. Unter anderem wird er 1993 zum Sportler des Jahres gewählt. Das bleibt nicht die einzige Auszeichnung © Getty Images Anzeige Mit seiner Stiftung "Henry Maske A Place For Kids" hilft er sozial schwachen Jugendlichen und bekommt im Jahr 2001 das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement © imago 2012 erhält er die Goldene Sportpyramide - nicht für sein Portrait im Hintergrund, das hat Wainer Vaccari gemalt - sondern für seine sportlichen Erfolge. Mit dem bedeutendsten Sportpreis Deutschlands geht die Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports einher © Getty Images Über die Auszeichnung "Sportler mit Herz" freut sich Maske 2013 ebenso wie Tennis-Spielerin Sabine Lisicki © imago Auch als Schauspieler versucht sich Maske nach seinem Karriere-Ende. 2008 wird bekannt, dass er die Hauptrolle im Kino-Film über das Leben der Box-Legende Max Schmeling übernimmt. Die Kritik an seiner schauspielerischen Leistung fällt allerdings vernichtend aus © Getty Images Anzeige In einer anderen Rolle sieht man Henry Maske bei der "ARD"-Show "Brot und Spiel". Im Historienspektakel schlüpft der Ex-Boxer ins Gladiatoren-Kostüm und geht mit Schauspieler Ralf Möller ins Gefecht © imago Aber natürlich stehen Spaß und Show im Vordergrund, und so verabschieden sich die Gegner nach dem Kampf freundschaftlich © imago Heute ist Maske als Restaurantunternehmer und Motivationsexperte tätig, auch in Talkshows ist er sehr gefragt. Er wohnt mit seiner zweiten Frau Manuela (l.) und den gemeinsamen Töchtern Lina und Sara in Overath bei Köln. Aus seiner ersten Ehe mit Anke stammt Sohn Steven © Getty Images

Vitali und Wladimir Klitschko kämpften mehrfach in München

Auch die Namen Vitali und Wladimir Klitschko findet man beim Blättern in der Münchner Boxgeschichte: Wladimir boxte fünfmal in München, sowohl zu Beginn seiner Karriere als auch als Weltmeister.

Gleiches gilt für den älteren Bruder, der dreimal in München in den Ring stieg. Nach dem Sieg über Dereck Chisora kam es auf der Pressekonferenz nach dem Kampf zu einer tätlichen Auseinandersetzung von Chisora und dem ehemaligen Cruisergewichts-Weltmeister David Haye. Eine Auseinandersetzung, die später auch offiziell im Boxring fortgesetzt wurde.

Acht Jahre regierte der ältere Bruder von Wladimir unangefochten als Schwergewichts-Weltmeister, ehe er 2012 abtrat: SPORT1 blickt in Bildern zurück auf die größten Kämpfe von Vitali Klitschko © Getty Images Schon das Profi-Debüt von Vitali Klitscho dauert nicht lange. Tony Bradham ist am 16. November 1996 kein Gegner für den Ukrainer und geht in Hamburg nach zwei Runden k.o. © imago Bei der Europameisterschaft am 24. Oktober 1998 geht es für Klitschko in seinem 22. Profikampf gegen den Berliner Mario Schießer. Klitschko ist wieder nach zwei Runden fertig - diesmal durch Technischen K.o. © Getty Images Und noch mal die zweite Runde: Klitschko kürt sich am 26. Mai 1999 durch einen K.o.-Sieg gegen den Nigerianer Herbie Hide zum Weltmeister der WBO © Getty Images Anzeige Den 24. K.o.-Sieg in Serie feiern Trainer Fritz Sdunek (l.) und sein 27-jähriger Schützling gebührend © Getty Images Am 1. April 2000 muss sich Klitschko dann aber gegen Chris Byrd geschlagen geben © imago Der US-Amerikaner profitiert von einem Sehnenriss Klitschkos, der den Champion zur Aufgabe zwingt © imago Klitschko startet sein Comeback am 25. November 2000 gegen Timo Hoffmann. Klitschko gewinnt nach Punkten - das erste Mal in seiner Karriere. Hoffmann (r.) scheint mit seiner Leistung durchaus zufrieden zu sein © Getty Images Anzeige 21. Juni 2003 : Es ist der mit großer Spannung erwartete Kampf. Vitali Klitschko gegen Lennox Lewis - der Kampf hält, was er verspricht © Getty Images Beide Boxer schenken sich nichts und bieten dem Publikum im Staples Center in Los Angeles einen grandiosen Fight © Getty Images Das Ende ist jedoch nicht sehr ruhmreich. Nachdem sich Klitschko eine mächtige Platzwunde einfängt, empfiehlt der Ringarzt den Kampf abzubrechen - der Ringrichter kommt dem nach und stoppt den Kampf in der sechsten Runde © Getty Images Dies will der Ukrainer jedoch nicht auf sich beruhen lassen und besteht darauf, weiter zu boxen. Sein Bruder Wladimir muss ihn zurückhalten © Getty Images Anzeige Lewis kann es egal sein: Der Brite lässt sich feiern © Getty Images Lewis beendet nach dem Kampf seine Karriere - der Titel wird vakant. Klitschko und der Südafrikaner Corrie Sanders boxen am 24. April 2004 darum. In der achten Runde gewinnt Klitschko durch Technischen K.O. © Getty Images Die Belohnung holt er sich von seiner Frau Natali ab © Getty Images Nach 1400 Tagen oder knapp vier Jahren Pause kehrt Klitschko zurück. Am 11. Oktober 2008 steigt er in Berlin gegen den Nigerianer Samuel Peter in den Ring © Getty Images Anzeige Peter ist chancenlos gegen einen überragenden Klitschko. "Doktor Eisenfaust" nimmt nicht einmal Gebrauch von seiner Deckung. In der neunten Runde gibt Peter schließlich auf © Getty Images Nach dem Kampf präsentieren Vitali (l.) und Wladimir Klitschko ihre prunkvolle Titelsammlung © Getty Images Mit dem verrückten Promoter Don King hat Klitschko nach dem Kampf einen neuen Fan © Getty Images Am 21. März 2009 muss Klitschko zur Pflichtverteidigung gegen den Kubaner Juan Carlos Gomez ran © Getty Images Anzeige In der neunten Runde ist Schluss: Klitschko gewinnt durch technischen K.o. © Getty Images Chris Arreola erwischt es am 26. September 2009 knüppeldick. 301 Treffer muss er von Klitschko einstecken. In der Pause der elften Runde hat der Ringrichter ein Einsehen mit dem US-Amerikaner und beendet den Kampf © Getty Images Bei der dritten Titelverteidigung seines WBC-Gürtels braucht Klitschko gegen Kevin Johnson zum zweiten Mal in seiner Karriere die vollen zwölf Runden, um seinen Titel zu verteidigen © Getty Images Recht routiniert geht Klitschkos Titelverteidigung am 29. Mai auf Schalke über die Bühne. Klitschko dominiert den kleineren und weniger erfahrenen Polen Albert Sosnowski und schafft den K.o. in Runde 10 © imago Anzeige Ein brutaler Fight findet am 16. Oktober 2010 gegen Shannon Briggs statt. Der kann seinen großspurigen Ankündigungen aber nur wenig Taten folgen lassen © Getty Images Der Amerikaner hält zwar zwölf Runden durch, bezahlt aber einen hohen Preis. Die Folge sind ein Muskelriss im Bizeps und mehrere Brüche im Gesicht. Briggs muss nach dem Kampf auf die Intensivstation © Getty Images Ebenfalls heftig erwischt es Vitalis letzten Gegner am 8. September 2012: Manuel Charr wird in der vierten Runde vom Ringrichter gebremst - technischer K.o. © Getty Images Klitschko lässt es dabei bewenden und widmet sich nach dem Kampf voll seiner zweiten Karriere als Politiker. 2014 wird er zum Bürgermeister von Kiew gewählt © Getty Images

Nun also folgt das Finale der WBSS um die Ali Trophy. Ein Duell, das hochkarätigen Sport und eine intensive Auseinandersetzung verspricht.