BIG und mousesports in der K.o.-Phase - ESL Pro League 2020

Auch wenn es keine vollen Stadien gibt, geht es in der ESL Pro League heiß her! © Helena-Kristiansson / ESL

Die ESL Pro League gilt mit einem Preisgeld von 750 000 US-Dollar als die wichtigste Liga im Spiel Counter-Strike. Auch die laufende Saison wird erneut online ausgetragen. In Europa spielen seit Anfang September die besten Counter-Strike Mannschaften um die acht Plätze der Playoffs.

Spitzenreiter Vitality nicht dabei

Mit einigen Überraschungen in der Gruppenphase, schafft es die aktuelle Nummer 1 (laut HLTV, Anm. d. Red.) der Weltrangliste nicht in die K.-o.-Phase. Ausgerechnet eines der deutschen Teams schnappte Vitaltity den letzten Playoffs-Platz vor der Nase weg. Astralis und Natus Vincere schafften es den ersten Platz in ihren jeweiligen Gruppen zu belegen. #