Kevin-Prince Boateng beim AC Monza: Darum passt er zum Berlusconi-Klub

Silvio Berlusconi will mit seinem Verein AC Monza in die Serie A aufsteigen. Kevin-Prince Boateng soll dabei helfen. Der Neue fällt aber durchs Klubraster.

Am vergangenen Freitag startete der AC Monza in sein neues Abenteuer.

Beim 0:0 gegen den Erstliga-Absteiger SPAL Ferrara blieb der Klub von Silvio Berlusconi beim Auftakt in die Serie B noch unter den selbst gesteckten Erwartungen. Diese sind klar formuliert: Der neureiche Klub aus der Nähe Mailands will Italiens zweite Liga nur als Durchgangsstation nutzen.

Das unmissverständliche Ziel ist die Serie A - und an der Spitze des Klubs stehen zwei Männer, die bereits in der Vergangenheit mit dem AC Mailand für Furore sorgten: Silvio Berlusconi als Eigentümer und Adriano Galliani als Vorstandsvorsitzender. Zudem ist auch Silvio Berlusconis Bruder Paolo als Präsident im Boot.

Galli: "Das wäre ein historischer Coup"

Boateng fällt durch alle Vorgaben

Ein Mann fällt also durch alle Vorgaben: Kevin-Prince Boateng. Und doch ist er nun der bekannteste Neuzugang in der Vereinsgeschichte des Zweitligisten, der seit 2018 Berlusconi gehört (Berlusconis bizarres Monza-Projekt) .

Am Dienstagabend, kurz nachdem er den Vertrag unterschrieben hatte, postete der Halbbruder von Jerome Boateng Fotos mit jenem Galliani bei Twitter - verbunden mit dem Zusatz: "Vielleicht die größte Herausforderung in meinem Leben, aber ich kann es kaum erwarten sie zu beginnen."

Aber wie kommt der Verein auf die Idee, den 33-Jährigen zu holen - wenn Boateng doch in keine einzige Vorgabe passt? Immerhin ist der Neuzugang Deutsch-Ghanaer, am gesamten Körper bis zum Hals tätowiert und liebt Schmuck. Boatengs Markenzeichen ist zudem seit vielen Jahren der Bart.

Dritte Zusammenkunft von Boateng und Berlusconi

Der Neue war in seiner ersten Zeit von 2010 bis 2013 Stammspieler in der Modestadt. Boateng gewann mit Milan 2011 die Meisterschaft und wenige Wochen später den italienischen Superpokal. Berlusconi und Galliani wissen also, was sie an ihrem Spieler haben.