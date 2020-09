FSV Mainz 05: Streik wegen Ádám Szalai - das steckt dahinter

Was aber steckt hinter den Aufsehen erregenden Geschehnissen rund um die Ausbootung des Stürmers Ádám Szalai ?

Ádám Szalai im Clinch mit Trainer Achim Beierlorzer

Am Montag war diese bekannt geworden, Sportvorstand Rouven Schröder hatte mitgeteilt, dass der 32 Jahre alte Ungar "in unseren sportlichen Planungen keine Rolle mehr spielen wird", Szalai solle sich "neu orientieren", sich also einen neuen Klub suchen.