First Strike - Riot Games präsentiert eigenes Valorant-Turnier

Riot Games enthüllt das erste hauseigene Valorant-Turnier: First Strike © Riot Games

Mit First Strike präsentiert Riot Games die erste hauseigene Großveranstaltung für Valorant. Das Turnier ist auf mehrere Minor- und Major-Regionen aufgeteilt.

Mit der Ignition Series wollte Riot Games die Szene befeuern oder anheizten, nun werfen die Macher von Valorant selbst den Hut in den Ring. Mit First Strike wurde jüngst das erste eigene Großevent angekündigt. Teams aus der ganzen Welt sollen daran teilnehmen dürfen, werden aber je nach Lage in Minor- oder Major-Regionen eingeteilt.