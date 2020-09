DFB: Verweigern die Bundesliga-Klubs die Abstellung der Stars?

Bundestrainer Joachim Löw (l.) muss in der Nationas League möglicherweise auf Bundesliga-Stars wie Leroy Sané (r.) verzichten. © Imago

Muss Bundestrainer Joachim Löw in der Nations League gegen die Ukraine auf seine Bundesliga-Stars verzichten? Die Verantwortlichen der Klubs drohen dies an.

Das Nations-League-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am 10. Oktober in der Ukraine wird immer mehr zum Politikum. Die betroffenen Bundesligisten um Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig wollen sich vorbehalten, ihre Stars für den Corona-Risikotrip freizugeben. "Wir arbeiten an Lösungen, behalten uns aber vor, die Spieler nicht abzustellen, sofern es keine Regel gibt, die es ermöglicht, sie anschließend sofort wieder einzusetzen", sagte BVB-Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl dem kicker.