MotoGP: Rückkehr von Marc Marquez ungewiss - Stefan Bradl fährt in Barcelona

"Ich weiß nicht, ob ich in einem Monat, zwei Wochen oder zwei Monaten wieder auf dem Motorrad sitzen werde", sagte der spanische Honda-Pilot: "Mein Körper wird die Antwort geben."

Marquez (27) hatte sich bei einem Sturz beim Saisonauftakt in Jerez/Spanien den rechten Oberarm gebrochen.

Comeback-Versuch von Marquez scheitert

Am Wochenende findet der Grand Prix in Barcelona statt, "eine Stunde entfernt von zu Hause", so Marquez: "Das wird komisch. Aber die ganze Situation ist komisch."