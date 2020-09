WWE NXT: Neue Herausforderer für Finn Balor, Io Shirai

Die großen Titelmatches für das nächste NXT TakeOver in zwei Wochen stehen: Kyle O'Reilly fordert Finn Balor, Candice LeRae Damenchampion Io Shirai.

Die nächste Großveranstaltung des WWE-Drittkaders NXT nimmt Formen an: Bei der dieswöchigen TV-Show von NXT kürte die Liga neue Herausforderer für die Champions Finn Balor und Io Shirai.

Der frühere Universal Champion Balor, im vergangenen Herbst zu NXT zurückgekehrt und seit Anfang des Monats auch wieder Titelträger, trifft beim nächsten TakeOver am 4. Oktober auf Kyle O'Reilly.

Kyle O'Reilly verdient sich Match gegen Finn Balor

O'Reilly, Mitglied der Undisputed Era um den von Balor besiegten Ex-Champion Adam Cole, gewann ein "Gauntlet Eliminator Match" gegen die Mitbewerber Bronson Reed, Cameron Grimes, Kushida und Timothy Thatcher, indem er am Ende Grimes mit einem Kneebar zur Aufgabe zwang. O'Reilly hatte zuvor auch Reed und Thatcher ausgeschaltet, der Japaner Kushida war nach einem Eingriff des in diesem Jahr aus brisanten Gründen in die Schlagzeilen geratenen Velveteen Dream eliminiert worden.