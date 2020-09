AEW Dynamite: Cody Rhodes zurück, Lance Archer hat Corona

Moxley verteidigte dabei seinen World Title gegen Eddie Kingston - Grundlage dafür war das strittige Finish bei der Casine Battle Royale bei der Großveranstaltung All Out, bei der sich Archer das Titelmatch gegen Moxley verdient hatte. Kingston war davor nie den offiziellen Regeln entsprechend über das oberste Seil geworfen und eliminiert worden, worauf er in den vergangenen Wochen stets hinwies.