NBA-Playoffs: Miami Heat besiegen Boston Celtics dank Herro - Finals winken

Tyler Herro von den Miami Heat ließ sich an diesem Abend auch von zwei Celtics nicht stoppen © Getty Images

Die Miami Heat stehen kurz vor dem Einzug in die NBA Finals. In Spiel 4 wandelt Rookie Herro auf den Spuren von Magic. Bei Boston ist Tatum anfangs von der Rolle.

Was für eine Herro-Show! Während den Boston Celtics das Aus droht, fehlt den Miami Heat nur noch ein Sieg zum Einzug in die NBA Finals.

Miami setzte sich in Spiel 4 der Conference Finals im Osten mit 112:109 gegen die Celtics um Nationalspieler Daniel Theis durch und ging damit mit 3:1 in Führung.

Herro auf den Spuren von Magic

Der einzige andere Spieler, der als 20-Jähriger mindestens so viele Punkte erzielte, ist NBA-Legende Magic Johnson, dem in Spiel 6 der NBA Finals 1980 unglaubliche 42 Punkte für die Los Angeles Lakers gelangen.

Tatum verschläft erste Halbzeit

Die Celtics musste dagegen lange warten, bis ihr bester Spieler, Jayson Tatum, ebenfalls an der Partie teilnahm. Obwohl er in der ersten Hälfte keinen Punkt erzielte, brachte er es am Ende noch auf 28 Zähler, allein 16 davon erzielte er im dritten Viertel.