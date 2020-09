Mit 53 Jahren: Kazuyoshi Miura Japans ältester Profifußballer

In der J-League stellt Kazuyoshi Miura einen unfassbaren Fußball-Rekord auf. Mit 53 Jahren, sechs Monaten und 28 Tagen läuft er für den FC Yokohama in der ersten Liga auf.

Der japanische Fußballprofi Kazuyoshi Miura hat den Altersrekord in der J-League geknackt.

Mit 53 Jahren, sechs Monaten und 28 Tagen stand er am Mittwoch in der Startelf seines Vereins FC Yokohama bei der Partie gegen Kawasaki Frontale (2:3) und löste den bisherigen Rekordhalter Masashi Nakayama ab, der 2012 mit knapp 45 Jahren in der Topliga aufgelaufen war.