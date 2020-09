FSV Mainz 05 und der Spielerstreik wegen Szalai - SPORT1-Kommentar

SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk sieht den FSV Mainz 05 in Schieflage © SPORT1-Grafik: Imago

Spieler streiken wegen Szalai - Training fällt aus

Der Spielerstreik beim Training ist ein unmissverständliches Signal: Mainz 05 ist in Schieflage. Mit ihrer Solidarität zu Szalai drücken die Mitspieler auch ihre eigene Sorge aus: Sie könnten die nächsten sein, die aufs Abstellgleis geraten. In der Not zeigen sogar Egoisten Empathie.