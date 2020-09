Mario Götze beim FC Bayern im Gespräch: So wahrscheinlich ist die Rückkehr

Doch bedeutet Flicks Aktuell-kein-Thema-Aussage nun eine klare Götze-Absage oder kann bis zum Ende des Transfer-Fensters am 5. Oktober doch nochmal Bewegung in diese Personalie kommen?

Götze kein Thema im Bayern-Aufsichtsrat

Die letzte Sitzung des Gremiums unter Vorsitz von Hainer fand vor etwa zwei Wochen statt. Weder an diesem Termin, noch in den vergangenen Tagen sind etwa Sportvorstand Hasan Salihamidzic oder Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge mit der Personalie Götze beim Aufsichtsrat vorstellig geworden.

"Ich schätze Mario sehr und weiß, wo er seine Qualitäten hat", betonte Flick auf Pressekonferenz vor dem Supercup-Finale in Budapest auf SPORT1 -Nachfrage und räumte zuvor bei Sky ein, dass der Offensiv-Allrounder seine Stärken vor allem im gegnerischen Strafraum hätte. ( UEFA Supercup: FC Bayern - FC Sevilla am Donnerstag ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Flick fordert breiteren Kader

Zweifel an Götze beim FC Bayern

Für Götze spricht allerdings, dass er sich sportlich noch nicht zur Ruhe setzen, sondern nochmal angreifen will. Sein großes Ziel, das betonte er in einem Interview mit der SportBild, sei es, einmal in seiner Karriere die Champions League zu gewinnen. Dass die Bayern diesem Anspruch gerecht werden können, bewiesen sie in der vergangenen Saison eindrucksvoll.