Darts: Raymond van Barneveld kündigt sensationell Comeback auf der PDC an Sensations-Comeback einer Legende

Barney - der letzte Superstar der "alten Generation"

Raymond van Barneveld erklärt seinen Rücktritt vom Rücktritt. Der 53-jährige tritt in der PDC Q-School an, um sich dort die Tourkarte für die Pro Tour zu erspielen.

Eine Legende kehrt zurück!

Raymond van Barneveld überrascht die Darts-Welt und erklärt sein Comeback am Oche. Um sich auf der PDC Pro Tour wieder mit den Besten der Besten zu messen, muss sich der 53-Jährige aber erst wieder die Tourkarte verdienen.

Daher wird der fünfmalige Weltmeister - viermal in der BDO und 2007 in der PDC - im Januar in der PDC Q-School antreten. Dort kann er sich die Tourkarte erspielen, mit der er zur Teilnahme an den Players-Championship-Turnieren berechtigt ist. Über diese kann er sich wiederum für die Majors qualifizieren.

"Wir machen es wieder! Ich vermisse es enorm und werde mein Bestes geben, um meine Tour-Karte so schnell wie möglich zu bekommen, damit ich in Zukunft wieder auf den großen Bühnen auftreten kann", machte er seine Entscheidung per Instagram publik.

"Barney" hatte im November 2018 erklärt, dass die Saison 2019 sein letztes Jahr in der PDC sein würde. Leider geriet sein finales Jahr nicht zu der glanzvollen Abschiedstournee, die er sich selbst erhofft hatte.

Erst-Runden-Aus bei der WM zum Abschied

Die PDC lud ihn zur Premier League ein, um sich ein letztes Mal auf der großen Bühne zeigen zu können. Aber nach einer 1:7-Klatsche gegen Daryl Gurney war er schon vor dem eigentlichen Judgment Day chancenlos. Als es dann an seinem letzten Spieltag erneut eine 1:7-Pleite gegen Landsmann Michael van Gerwen setzte, erklärte er seinen sofortigen Rücktritt.

Einen Tag später revidierte er diese Entscheidung und erklärte, bis zur Weltmeisterschaft weiterzumachen, um sich dort würdig zu verabschieden. Als er dort bereits in Runde eins an Darin Young (1:3) scheiterte, zeigte sich der Superstar niedergeschlagen. "Wenn du zwei Jahre in Serie in der ersten Runde verlierst, dann bist du ein Amateur. Dann gehörst du nicht mehr in dieses Spiel."

Wie tief der Schmerz bei van Barneveld saß, zeigte der nächste Satz: "Das werde ich mir niemals verzeihen. Niemals!"