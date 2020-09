Antonio Rüdiger vom FC Chelsea bei FC Barcelona und AS Rom im Gespräch

Demnach soll der FC Barcelona ein Leihgeschäft anstreben. Dort könnte Rüdiger helfen, die Probleme in der Innenverteidigung, die der FC Bayern beim 8:2 in der Champions League schonungslos offengelegt hat, zu lösen.

Der kicker nennt mit der AS Rom einen weiteren Interessenten an Rüdiger, der vertraglich noch bis 2022 an die Blues gebunden ist. Angesichts der EM im kommenden Jahr kann es sich der Defensivmann nicht leisten, dauerhaft außen vor zu sein, weshalb ein Wechsel durchaus Sinn machen würde.