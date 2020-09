Handball: THW Kiel vor Zuschauern in Champions League gegen HBC Nantes

Superstar Sander Sagosen zaubert erstmals als Kieler in seinem neuen Wohnzimmer, Nationalspieler Patrick Wiencek freut sich "enorm" auf die Rückkehr der Fans - und Sportchef Viktor Szilagyi sieht endlich Licht am Ende des Tunnels.

"Es ist im Handball noch schlimmer als im Fußball, wenn die Ränge leer sind. Deswegen sind wir froh, dass wir immerhin wieder 2000 Leute in der Halle haben", sagte Kreisläufer Wiencek vor dem Heim-Auftakt in der Champions League gegen den französischen Topklub HBC Nantes ( Handball, Champions League: THW Kiel - HBC Nantes, ab 18.45 Uhr im SPORT1 -Liveticker ).

Ein Vorrundenspiel in der Königsklasse wird in der Regel nicht mit allzu großer Spannung erwartet, doch diesmal ist alles anders: Die Partie in der Kieler Wunderino Arena wird das erste Handball-Pflichtspiel in Deutschland vor Fans nach Ausbruch der Corona-Pandemie sein, quasi ein Test für den bevorstehenden Ligastart.