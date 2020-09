WWE: Road Warrior Animal (Legion of Doom) ist tot

Trauer um einer der größten Tag-Team-Kämpfer der Wrestling-Geschichte: Road Warrior Animal ist tot.Die Familie von Joe Laurinaitis, wie die Ringlegende eigentlich hieß, verbreitete die Nachricht über seinen offiziellen Twitter-Account. Laurinaitis, Vater des früheren NFL-Footballers James Laurinaitis, wurde 60 Jahre alt. Animal bildete mit Partner Hawk (Michael Hegstrand) das Duo The Road Warriors, bei WWE bekannt als The Legion of Doom, eines der erfolgreichsten, populärsten und meistkopierten Gespanne aller Zeiten.Hegstrand starb bereits 2003 an einem Herzinfarkt nach jahrelangen Drogenproblemen. Details zu Animals Todesursache wurden noch nicht genannt.