DTM: Gerhard Berger über die Zukunft und seine Vision mit BMW und Co.

Nch einer ungewissen Zukunft hat Gerhard Berger die Fortsetzung der DTM verkündet. Den Erfolg der Rennserie will er notfalls auch gegen Druck vom ADAC realisieren.

"Die Serie ist relativ stark, auch wenn wir im Moment nur zwei Hersteller am Start haben. Diese Stärke ist in Frage gestellt worden. Meine Antwort darauf ist, dass wir die Plattform in Zukunft noch stärker machen werden."