Tennis: Damir Dzumhur will French Open wegen Corona-Eklat verklagen

Die French Open (27. September bis 11. Oktober) haben noch nicht einmal begonnen, schon sorgen positive Corona-Fälle für negative Schlagzeilen in Paris.

Wenige Stunden vor Beginn der Qualifikation in Roland Garros schlossen die Organisatoren fünf ATP-Profis aus.

Der Weltranglisten-114. Damir Dzumhur will nun gehen seine Disqualifikation vorgehen und droht mit einer Klage.

Dzumhur droht French Open mit Klage

Der Bosnier wurde ausgeschlossen, weil sein Trainer Petar Popovic am Samstag einen positiven Befund erhielt, nachdem noch am vergangenen Donnerstag der Test negativ ausgefallen war.

Das will Dzumhur aber nicht auf sich sitzen lassen: "Wir haben uns mit einem Anwalt in Verbindung gesetzt. Wenn ich daran gehindert werde, auf dem Platz zu kämpfen, werde ich vor Gericht kämpfen.", sagte er in der L'Équipe.