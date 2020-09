HBL: Coronafälle beim HSV - Hannover-Burgdorf setzt Trainingsbetrieb aus

Eine Woche vor dem Start in die Handball-Bundesliga setzt der TSV Hannover-Burgdorf seinen seinen Trainingsbetrieb aus. Grund ist ein Testspiel beim Hamburger SV.

Grund dafür sind mehrere Coronafälle beim Zweitligisten HSV Hamburg, am vergangenen Freitag Testspielgegner der Niedersachsen.

Ob der geplante Test gegen den SC Magdeburg am Freitag durchgeführt werden kann, ist offen. "Wir befinden uns in kontinuierlichem Austausch und hoffen, dass die Generalprobe beim SCM stattfinden kann", so Christophersen.