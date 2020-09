Handball: Rhein-Neckar Löwen müssen vorerst auf Fans verzichten

Die Rhein-Neckar Löwen müssen trotz der Erlaubnis durch eine neue Corona-Verordnung zum Start der Handball-Saison zunächst auf Zuschauer bei ihren Heimspielen verzichten. Dies teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. Betroffen sind das Europacup-Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde der EHF European League am kommenden Dienstag gegen den dänischen Vertreter TTH Holstebro und der Liga-Auftakt am 4. Oktober gegen den TVB Stuttgart.