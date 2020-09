Anzeige

Tennis: Benoit Paire gibt nach Coronawirbel in Hamburg auf Corona-Wirbel um Skandalprofi Paire

Benoit Paire hat in Hamburg für Wirbel gesorgt © Imago

SPORT1

Benoit Paire wird beim Tennisturnier in Hamburg zweimal positiv und einmal negativ auf Corona getestet. Sein Erstrundenspiel gibt er dann wegen Erschöpfung auf.

Nach Verwirrung um seine Coronatests hat der französische Tennisprofi Benoit Paire beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum aufgegeben. Die Nummer 25 der Weltrangliste lag in seinem Erstrundenspiel gegen Casper Ruud aus Norwegen mit 4:6 und 0:2 in Rückstand, als er wegen Erschöpfung das Match beendete.

Der 31-Jährige berichtete anschließend, er sei in der Hansestadt zweimal positiv, am Dienstag aber negativ getestet worden. In seinem Match habe er sich müde gefühlt und sei daher vorzeitig vom Platz gegangen. Offiziell wurde die Aufgabe mit Magenschmerzen begründet.

Anzeige

Turnierarzt Volker Carrero präzisierte anschließend das Prozedere um Paire. "Dieses Wechselspiel zwischen positiven und negativen Tests ist nicht ungewöhnlich. Die ersten beiden Tests waren positiv, aber die Testperson war nicht infektiös. Der dritte Test war dann negativ", erklärte der Arzt.

Hanfmann scheitert im Achtelfinale

Paire war schon vor den US Open in New York positiv getestet und daraufhin aus dem Turnier genommen worden. Wenige Tage nach dem positiven Befund folgte damals in der Quarantäne ein negativer. Paire will an den am Sonntag beginnenden French Open in Paris teilnehmen, wenn die erforderlichen Coronatests negativ ausfallen.

In der vergangenen Woche war der in der Szene als Skandalprofi bezeichnete Franzose in Rom negativ aufgefallen, als er sein Erstrundenspiel auffällig lustlos spielte und eine Wasserflasche auf dem Platz ließ, damit sie ein Balljunge aufheben musste.

Derweil ist Yannick Hanfmann im Achtelfinale ausgeschieden. Einen Tag nach seinem überraschenden Erstrundensieg gegen den an Nummer drei gesetzten Franzosen Gael Monfils verlor der Karlsruher gegen Cristian Garin aus Chile mit 2:6, 6:7 (3:7). Letzter deutscher Teilnehmer in der Einzelkonkurrenz ist nun Dominik Koepfer. Der 26-Jährige aus Furtwangen trifft ab 18.30 Uhr auf den an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut.

-----