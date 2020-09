Lewis Hamilton und Mercedes: Verpokert er seine Zukunft?

Jetzt ist zumindest der nächste Schritt gemacht. "Es ist 'Work in Progress'", bestätigte Wolff nach dem Rennen in Mugello angesprochen auf die Hamilton-Verlängerung: "Es braucht aber halt Zeit für die Details." Die sollten nun auch in der Pause zwischen dem GP der Toskana und dem kommenden Rennen in Sotschi in Angriff genommen werden.