FC Bayern: Flick und Neuer sprechen bei der PK vor dem Supercup über Götze

Vor dem Duell gegen den FC Sevilla um den UEFA Supercup in Budapest (Supercup: FC Bayern - FC Sevilla, Donnerstag 21 Uhr im LIVETICKER) ist zudem ein weiteres Thema im Fokus: die Austragung des Spiels vor 20.000 Zuschauern im Risikogebiet in Ungarn.

+++ PK ist beendet +++

+++ Götze zu Bayern vorstellbar? +++

Neuer: "Es wurde viel darüber gesprochen. Mario ist ein guter Spieler, der das Umfeld des FC Bayern bereits kennt. Er hat gesagt, dass er die Champions League gewonnen will. Ich weiß dass er in guter Form ist, obwohl er jetzt keine Vorbereitung bei einer Mannschaft mitmacht. Aber ich kann nur sagen, dass Mario ein guter Spieler ist."

+++ Wahl zum Spieler des Jahres in Europa +++

+++ Über Jugend des FC Bayern +++

Neuer auf SPORT1 -Nachfrage: "Wir haben eine gute Akademie beim FC Bayern. Wir haben viele Spieler dazugewonnen in letzter Zeit, insbesondere vor dem Restart. Wir hatten im Training immer komplette Mannschaften und konnten gegeneinander elf gegen elf spielen. So konnte sich der ein oder andere anbieten. Die Spieler, die jetzt dabei sind, haben es sich verdient, bei uns Profis dabei zu sein."

+++ Fans haben Angst vor Quarantäne und bleiben wohl fern +++

Neuer: "Ich habe absolutes Verständnis dafür. Es wird offen mit den Informationen umgegangen, jeder kann für sich entscheiden, was am besten ist. Wir sind keinem Fan böse, wenn er nicht ins Stadion kommt."

+++ Aktuelles Niveau des FC Bayern +++

Neuer: "Es waren ganz besondere Momente für uns in den letzten sieben Monaten. Wir haben eine ganz hungrige Mannschaft. Wir sind auf allen Positionen sehr gut besetzt und haben ein tolles Trainerteam. Uns hat es auch in schlechten Phasen Spaß gemacht, zum Training zu gehen und die Spiele zu spielen."

+++ Stellenwert des Supercups +++

+++ Fans wieder im Stadion +++

Neuer: "Wir kennen es aus der Vergangenheit. Wir haben als Spieler in Bundesliga und Champions League einiges mitgemacht und passen uns der Situation an. Wir wissen nicht so ganz genau, was uns erwartet. Aber wir konzentrieren uns auf das Spiel. Wir treffen auf einen starken Gegner, den FC Sevilla. Das ist für uns das Wichtigste."