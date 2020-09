Darum berührt Ex-Bayern-Star Thiago das Liverpool-Wappen nicht

Thiago verzichtet bei seiner Vorstellung darauf, das berühmte "This is Anfield"-Schild im Stadion des FC Liverpool zu berühren. Dahinter steckt eine Idee von Jürgen Klopp.

Der FC Liverpool stellte Neuzugang Thiago in der vergangenen Woche mit einer Stadiontour im berühmten Anfield-Stadion vor.

Als der ehemalige Bayern-Star beim bekannten "This is Anfield"-Schild vorbei kam, posierte er darunter, fasste das Wappen aber nicht an. Das Logo gilt seit Jahren als Symbol für die erfolgreiche Geschichte der Reds, es soll den Spielern Selbstbewusstsein geben und den Gegner daran erinnern, gegen wen er spielt.