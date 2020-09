Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic schließt Rückkehr von Luka Jovic aus

"Gar nichts", antwortete Bobic auf Bild -Nachfrage, ob an den Berichten über eine Rückkehr des Serben in Diensten von Real Madrid etwas dran sei. Der Angreifer hat unter Real-Coach Zinedine Zidane aktuell einen schweren Stand. Die spanische Nachrichtenagentur EFE hatte berichtet, Jovic habe bei Real vorgesprochen, dass er nach Frankfurt zurückkehren wolle .

"Man kann nicht davon ausgehen, dass noch ein Riesen-Kracher kommt. Trotzdem lasse ich mir jede Tür offen, weil ich weiß, was in den letzten sieben bis zehn Tagen passieren kann. Da kann es noch turbulent werden auf dem Transfermarkt", sagte er und fügte hinzu: "In England, Spanien, Italien, aber auch hier in Deutschland, wo das ein oder andere Türchen bei dem ein oder anderen Spiel noch aufgeht."