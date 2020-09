Kobe Bryant: Witwe Vanessa in Schlammschlacht mit Mutter - Rauswurf und Vorwürfe

C. Paschwitz

Was war geschehen? Vanessa Bryants Mutter Sofia Laine hatte in der spanischsprachigen TV-Sendung El Gordo y la Flaca (zu deutsch: das Fett und das Dünne) berichtet, von ihrer Tochter aus dem gemeinsamen Haus rausgeschmissen worden zu sei.

"Sie hat mir gesagt, sie wolle, dass ich das Haus verlasse, und dass sie ihr Auto sofort zurück möchte", so die 70-Jährige unter Tränen.

Vanessa Bryant in Familienfehde mit Mutter

"Mein Mann und meine Tochter starben unerwartet, und doch hatte meine Mutter die Dreistigkeit, ein Fernseh-Interview zu geben, in dem sie negativ über mich spricht, während sie Tränen über ein Auto und ein Haus vergießt, die nicht auf ihren Namen laufen", heißt es in einem Statement.

Sie habe ihre Mutter "20 Jahre lang" finanziell unterstützt und wolle das auch weiterhin tun – obwohl diese alles daran gesetzt hätte, es so aussehen zu lassen, als wäre das nicht der Fall gewesen, wetterte die 38-Jährige.

Bryant-Witwe: "Mehr als schmerzhaft"

Es sei nun "mehr als schmerzhaft", zu erleben, "was meiner Mutter am Wichtigsten ist", fügte Kobes Witwe an und äußerte den Wunsch, dass damit nun nicht noch weitere persönliche Belange der Familie publik werden.