Ciro Immobile spricht über Wechsel zu BVB und Robert Lewandowski

Ciro Immobile trifft und trifft und trifft. In den letzten Spielen der Saison zieht der Stürmer an Robert Lewandowski vorbei und stellt den alten Serie-A-Torrekord von Gonzalo Higuain ein. Der ehemalige BVB-Flop entwickelt sich in dieser Spielzeit zur Tormaschine Europas © Getty Images