UEFA Supercup, FC Bayern - FC Sevillas: Javi Martínez mit nach Budapest

Am Mittwochvormittag fand sich nach SPORT1-Informationen auch Javi Martínez am Münchner Flughafen ein, um mit dem Bayern-Tross nach Budapest zu fliegen. Dort trifft der Triple-Sieger am Donnerstagabend im Supercup-Finale auf den FC Sevilla. (UEFA Supercup: FC Bayern - FC Sevilla, Do. ab 21 Uhr im Liveticker)